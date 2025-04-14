Минздрав предупредил казахстанцев о новой схеме мошенников

«Министерство здравоохранения предупреждает граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования. Злоумышленники звонят от имени медорганизаций и просят подтвердить запись на скрининг, продиктовав код из СМС. Хотим подчеркнуть: никакие государственные медицинские учреждения не требуют подтверждения записи через код из СМС. Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя. Мошенники могут использовать такие данные для получения доступа к вашим персональным аккаунтам или цифровым документам, в том числе к приложениям вроде eGov, Kaspi, банкингу и другим», — отметили в ведомстве.