В Казахстане завершился осенне-зимний отопительный сезон: итоги и планы

В ходе проведенной работы по 12 ТЭЦ изменились показатели: 9 перешли из «красной» зоны в «желтую», а 3 — из «желтой» в «зеленую». В результате в «красной» зоне осталось 10 ТЭЦ (было 19), в «желтой» — 17 (было 11), в «зеленой» — 10 (было 7). Среди них — Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказаганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции. Особое внимание уделялось работе ТОО «МАЭК», теплосетям Актау, а также ТЭЦ в Степногорске, Темиртау.