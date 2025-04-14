Ученые УрФУ едут искать новый метеорит, упавший под Челябинском

Ученые Уральского федерального университета из Екатеринбурга в ближайшее время отправятся в Челябинскую область на поиски упавшего в марте на территории региона метеорита. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Специалисты лаборатории Extra terra consortium УрФУ уже трижды выезжали на поиски метеорита, но пока результатов достичь не удалось.
— Болид зафиксировала любительская метеорная сеть из Ирбита. Камеры в трех регионах засняли падение метеорита, — рассказывает руководитель научной лаборатории Виктор Гроховский.
Ученые рассчитали, что болид упал в Кунашакском районе, чуть севернее от населенного пункта Усольцево, в заболоченной местности.
— Мы скорректировали расчетные данные, в ближайшие дни вновь планируем экспедицию, — говорит Виктор Гроховский.