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Ученые УрФУ едут искать новый метеорит, упавший под Челябинском

Уральские ученые исследуют метеорит в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Уральского федерального университета из Екатеринбурга в ближайшее время отправятся в Челябинскую область на поиски упавшего в марте на территории региона метеорита. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Специалисты лаборатории Extra terra consortium УрФУ уже трижды выезжали на поиски метеорита, но пока результатов достичь не удалось.

— Болид зафиксировала любительская метеорная сеть из Ирбита. Камеры в трех регионах засняли падение метеорита, — рассказывает руководитель научной лаборатории Виктор Гроховский.

Ученые рассчитали, что болид упал в Кунашакском районе, чуть севернее от населенного пункта Усольцево, в заболоченной местности.

— Мы скорректировали расчетные данные, в ближайшие дни вновь планируем экспедицию, — говорит Виктор Гроховский.