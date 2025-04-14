В Сочи ограничат движение из-за велогонки ко Дню Победы

С 16 по 18 апреля в Адлерском районе Сочи пройдет традиционная многодневная велогонка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, на ряде участков дорог будет ограничено движение транспортных средств, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.