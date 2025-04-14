В Сочи ограничат движение из-за велогонки ко Дню Победы

С 16 по 18 апреля в Адлерском районе Сочи пройдет традиционная многодневная велогонка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, на ряде участков дорог будет ограничено движение транспортных средств, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
16 апреля с 10:30 до 15:30 будет ограничено движение на скоростной трассе А-149 «Адлер-Красная Поляна» от района села Галицыно (от моста на примыкании дорог) до въезда в Эстосадок.
17 и 18 апреля с 10:30 до 16:00 ограничения затронут кольцевой маршрут по трассам А-149 «Адлер — Красная Поляна» и А-149 «Адлер — Красная Поляна, скоростное направление» от села Галицыно (примыкание дорог у моста) до района села Чвижепсе (примыкание дорог за селом, в районе 33 км).
Администрация города рекомендует жителям и гостям Сочи, живущим в Красной Поляне или планирующим посетить горы, учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что на улицы Сочи вышли брендированные автобусы с символикой 80-летия Победы.