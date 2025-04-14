Студент из Хабаровска снял для мэрии города карту дорожных ям

Молодой человек обошел разрушенные дороги города и на каждой просто показывал пальцем на ямы и кочки со словами: «тут», «здесь», «вот тут», «тут по-любому надо». Всего в ролике-видеоинструкции для мэрии около десятка разбитых участков. На одном из кадров парень стоит прямо посреди ямы и развороченного асфальта, наглядно демонстрируя, где срочно требуется ремонт.