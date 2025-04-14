Студент из Хабаровска снял для мэрии города карту дорожных ям

В Хабаровске в социальной сети «Телеграм» завирусилось видео, где хабаровский студент в шуточной форме показал десятки проблемных участков на дорогах города, сообщает hab.aif.ru.
«Уважаемая администрация, можете сделать, пожалуйста, дороги? Я покажу, где», — говорит хабаровчанин в начале ролика, и дальше идет короткий «экскурс» по ямам, заканчивающийся простой фразой: «Вопросов нет. Здесь по-любому надо».
Молодой человек обошел разрушенные дороги города и на каждой просто показывал пальцем на ямы и кочки со словами: «тут», «здесь», «вот тут», «тут по-любому надо». Всего в ролике-видеоинструкции для мэрии около десятка разбитых участков. На одном из кадров парень стоит прямо посреди ямы и развороченного асфальта, наглядно демонстрируя, где срочно требуется ремонт.
В комментариях к ролику мнения разделились. Кто-то хвалит за инициативу, кто-то шутит про «Безопасные дороги» по-хабаровски — мол, чем больше ям, тем медленнее едут водители. А кто-то скептически замечает, что «дороги как были…, так и останутся».
«Шарит», «Хорош», «Красавчик», — пишут одни. «Так они везде разрушены, что их искать-то», — добавляют другие. Есть и те, кто предлагает: «Так пусть он и дальше показывает — глядишь, все “тут” со временем залатают».
К слову, сейчас в Хабаровске как раз проводится ямочный ремонт дорог. График работ на апрель уже опубликован, о чём писало наше издание. В первую очередь работы идут на центральных улицах и «гостевом маршруте», после чего ремонт охватит остальные районы города.