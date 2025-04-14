Парад трамваев состоится в Москве 19 апреля

«Парады трамваев проходят в Москве с 2014 года и пользуются большой популярностью у москвичей и туристов. Например, в прошлом году праздничные мероприятия посетили более 500 тыс. человек. В этом году мы также подготовили интересную программу, приходите всей семьей. Продолжаем развивать столичный трамвай и бережно храним его историю, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил Ликсутов.