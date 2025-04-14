Парад трамваев состоится в Москве 19 апреля

«Московскому трамваю в апреле исполнилось 126 лет. Это первый рельсовый транспорт столицы, который сегодня активно развивается с бережной заботой об истории. В честь праздника в Москве традиционно пройдет торжественный парад трамваев», — говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в этом году парад трамваев пройдет по новой трассе: от ул. Шаболовка до Даниловской мануфактуры и обратно. Он продолжится масштабной выставкой исторических вагонов.
Парад трамваев начнется в 11:30 от ул. Шаболовка. Колонна исторических вагонов проедет по ул. Шаболовка, ул. Серпуховский Вал и Холодильному пер. до разворотного кольца «Даниловская мануфактура» (пересечение Варшавского шоссе и Новоданиловского проезда). Затем колонна вернется обратно на ул. Шаболовка. После парада трамваев начнется масштабная выставка ретровагонов, она пройдет с 12:30 до 17:00 на территории трамвайного депо имени Апакова по адресу: ул. Шаболовка, д. 9.
Как уточняется, обновленное трамвайное депо имени Апакова впервые откроет свои двери для всех желающих после масштабной реконструкции.
Для посетителей выставки подготовлена большая развлекательная программа: выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и школы танцев Moscow Dancing Rebels, а также бесплатные угощения, интерактивы с розыгрышем ценных призов и многое другое. Завершит программу мероприятия музыкальное выступление группы «Моральный кодекс».
Как напомнили в пресс-службе, в столице действует 35 трамвайных маршрутов, на которых по будням совершается около 730 тыс. поездок, пассажиропоток регулярно растет. В декабре 2024 года был зафиксирован рекорд с начала пандемии — более 750 тыс. поездок за один день.
«Парады трамваев проходят в Москве с 2014 года и пользуются большой популярностью у москвичей и туристов. Например, в прошлом году праздничные мероприятия посетили более 500 тыс. человек. В этом году мы также подготовили интересную программу, приходите всей семьей. Продолжаем развивать столичный трамвай и бережно храним его историю, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил Ликсутов.