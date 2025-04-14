Дальневосточные учителя догнали и перегнали по уровню зарплат московских

Самый высокооплачиваемый труд школьных учителей — на Чукотке (порядка 192,54 тыс. рублей). Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (порядка 171 тысячи), Магаданская область (более 160 тысяч), Москва (средняя учительская зарплата — около 144 тысяч), Сахалин (более 143 тыс. руб.), Ненецкий АО (более 131 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (порядка 125 тысяч), Камчатка (около 121,5 тысяч), Якутия (порядка 116 тысяч) и Мурманская область (115 тысяч).
Если дальневосточные и северные регионы традиционно лидируют в различных зарплатных рейтингах, то южные, кавказские республики с той же завидной стабильностью становятся аутсайдерами. Рейтинг зарплат учителей исключением не стал. Меньше всего учителям платят в Ингушетии (чуть больше 31 тыс. руб.), Чечне (около 34,5 тысяч), Карачаево-Черкесии (37 тысяч), Дагестане (немногим больше 38 тысяч), Мордовии (40 тысяч), Северной Осетии (около 40,5 тыс. руб.), Пензенской области (порядка 43 тысяч), Крыму (45 тысяч), Кабардино-Балкарии (около 46 тысяч) и Башкортостане (незначительно больше, чем в Кабардино-Балкарии).
По оценке Минпросвещения, зарплаты воспитателей детских садов, как правило, оказываются ниже, чем зарплаты школьных учителей. В Чечне и Дагестане, например, средняя зарплата дошкольных педагогов не дотянула даже до 30 тысяч. А московские воспитатели получают в среднем на 32 тысячи меньше, чем коллеги из общеобразовательных школ.
Самая высокая зарплата в сфере образования, как правило, у педагогов колледжей (в Москве этот средний показатель, например, превышает 153 тысячи рублей), в Магаданской области почти достигает отметки в 171 тыс. руб.). Зарплаты преподавателей вузов в отчёте не проанализированы, так как их курирует другое министерство.
По мнению члена Комитета Госдумы по социальной политике Светланы Бессараб, такая разница наблюдается, потому что в школах и колледжах педагоги получают надбавки за классное руководство, а воспитатели детских садов этой опции лишены. Отстают от школьных учителей и преподавателей ССУЗов и педагоги дополнительного образования, но дошкольных воспитателей они, как правило, обгоняют.
В целом, «за исключением статистических погрешностей», положение из Майских указов Владимира Путина о доведении средних зарплат педагогов до средней по региону в отчёте Минпросвещения выполняется. По факту в одном регионе уровень зарплат в отрасли может варьироваться по муниципалитетам и даже по организациям, это зависит и от кадровой ситуации — сколько ставок приходится брать сотрудникам. В 2027 году Правительство планирует внедрить систему оплаты труда, единую для работников здравоохранения, при успехе инициативы эту практику распространят и на сферу образования.