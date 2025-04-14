Дальневосточные учителя догнали и перегнали по уровню зарплат московских

Если дальневосточные и северные регионы традиционно лидируют в различных зарплатных рейтингах, то южные, кавказские республики с той же завидной стабильностью становятся аутсайдерами. Рейтинг зарплат учителей исключением не стал. Меньше всего учителям платят в Ингушетии (чуть больше 31 тыс. руб.), Чечне (около 34,5 тысяч), Карачаево-Черкесии (37 тысяч), Дагестане (немногим больше 38 тысяч), Мордовии (40 тысяч), Северной Осетии (около 40,5 тыс. руб.), Пензенской области (порядка 43 тысяч), Крыму (45 тысяч), Кабардино-Балкарии (около 46 тысяч) и Башкортостане (незначительно больше, чем в Кабардино-Балкарии).