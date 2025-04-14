Снятый в Пермском крае фильм «Батя 2. Дед» собрал в прокате 1 млрд рублей

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила съемочную группу и авторов фильма «Батя 2. Дед» с прокатным успехом в кинотеатрах страны. Фильм вышел на большие экраны в начале апреля. За это время его посмотрели более 2,3 млн человек, он собрал 1 млрд руб.
Часть съемок фильма «Батя 2. Дед» прошла в Пермском крае. В главной роли снялся известный актер театра и кино Евгений Цыганов. Вжившийся в роль Деда актер ходил по магазинам в гриме и оставался незамеченным местными жителями. Евгений Цыганов исполнил главную роль сразу в нескольких возрастах.
Картина является продолжением фильма «Батя». Зрителям рассказывают трогательную семейную историю, затронувшую нескольких поколений героев. Вместе с Евгением Цыгановым главные роли исполнили другие звезды отечественного кино — Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов и Надежда Михалкова. Лирическую комедию снял режиссер Илья Учитель.
«Поздравляю всех, кто работал над созданием фильма, с этим невероятным результатом», — отметила Ольга Любимова.