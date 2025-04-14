Снятый в Пермском крае фильм «Батя 2. Дед» собрал в прокате 1 млрд рублей

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила съемочную группу и авторов фильма «Батя 2. Дед» с прокатным успехом в кинотеатрах страны. Фильм вышел на большие экраны в начале апреля. За это время его посмотрели более 2,3 млн человек, он собрал 1 млрд руб.