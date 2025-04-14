В Беларуси семья пошла в суд после покупки дома, добившись снижения цены. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что семейная пара из Бобруйского района за значительную сумму купила двухэтажный деревенский дом после реконструкции. Уточняется, что дом впечатлял дорогими строительными материалами, сиял новизной. Кроме того, в доме были камин, душевая кабина, терраса.
«Первая зима показала, что уютное гнездышко по теплоте больше похоже на домик из веток из всем известной сказки: из углов дуло, стены — холодные и сырые, пол — ледяной и в нескольких местах ощутимо просел», — отметили в ГКСЭ.
В ведомстве добавили, что семейная пара, чтобы исправить ситуацию, связалась с продавцом, проводившим лично строительные работы по реконструкции дома перед продажей. Однако тот заверил, что все работы проводились с соблюдением требований и из качественных стройматериалов.
«А что до того, что в доме холодно, сыро и сквозит, — режим проветривания соблюдать нужно и активнее топить камин», — сказано в сообщении.
В Беларуси семейная пара добилась уменьшения стоимости дома после его покупки. Фото: sudexpert.gov.by.
Женщина, прибегнув к помощи адвоката, составила в адрес продавца требование о снижении стоимости дома по причине имеющихся скрытых дефектах, о которых продавец умолчал, а покупатель не мог их установить в момент осмотра перед покупкой. Сообщается, что с указанной постановкой вопроса продавец не согласился, а женщина подала иск в суд, «заявив к удовлетворению значительное снижение договорной цены на дом».
В ГКСЭ уточнили, что для установления дефектов суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу. Эксперт выяснил, что продавец под красивой обшивкой оставил бревенчатый сруб старого дома, который был весь изъеден жучком, с измененной структурой древесины и другими недостатками очень старых бревен.
Отмечается, что подобная история была и с лагами пола. Так, в момент надавливания пальцами они рассыпались в труху. Эксперт подтвердил наличие дефектов, а также определил объемы и стоимость работ, которые нужны для устранения дефектов.
«При этом эксперт пришел к выводу, что дефекты являются скрытыми и установить их наличие при простом визуальном осмотре перед покупкой не представлялось возможным», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе судебного разбирательства судом было проанализировано заключение эксперта, учтены все обстоятельства дела и вынесено решение о снижении договорной цены.
В Госкомитете судебных экспертиз уточнили, что существующий сруб заменить на новый или усилить существующие стены будет недостаточно.
«Собственникам строения необходимо разработать проект или как минимум составить перечень технологических решений по замене или усилению сруба с привлечением проектной организации», — пояснили в пресс-службе.
Ранее судья сказала, можно ли аннулировать договор дарения в Беларуси.
Тем временем «Минсктранс» сказал, можно ли использовать старые талоны после подорожания.
Кстати, Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.