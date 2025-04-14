В Беларуси семья пошла в суд после покупки дома, добившись снижения цены

Женщина, прибегнув к помощи адвоката, составила в адрес продавца требование о снижении стоимости дома по причине имеющихся скрытых дефектах, о которых продавец умолчал, а покупатель не мог их установить в момент осмотра перед покупкой. Сообщается, что с указанной постановкой вопроса продавец не согласился, а женщина подала иск в суд, «заявив к удовлетворению значительное снижение договорной цены на дом».