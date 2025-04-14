Началось строительство трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды»

«В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по ул. Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро “Чистые пруды”. Она соединит восточные районы города с южными и центральными. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 км, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий», — сказал Бирюков.