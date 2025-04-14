Началось строительство трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды»

«В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по ул. Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро “Чистые пруды”. Она соединит восточные районы города с южными и центральными. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 км, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий», — сказал Бирюков.
Он уточнил, что в зону работ вошли участки ул. Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров. В настоящее время установлен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами. Для пешеходов организованы удобные проходы.
«Проводим демонтаж покрытий и разработку траншей для прокладки кабельной канализации общей протяженностью почти 85 км. Чтобы сократить количество разрытий, часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения. В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасности новой линии они выносятся и перекладываются», — пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что тротуары расширят до 3−6 м, заменят их покрытие. На проезжей части обновят асфальт, нанесут разметку, установят дорожные знаки, обустроят новые наземные переходы с контрастным освещением.