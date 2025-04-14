На дорогах Башкирии обнаружили более 41 тысячи ям.

По ее словам, уже 36% выявленных ям, или 14,8 тысячи дефектов, устранили. Оставшиеся сейчас проходят проверку и оцифровку в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Когда эти работы завершатся, дорожники приступят к ремонту полотна.