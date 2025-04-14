На дорогах Башкирии обнаружили более 41 тысячи ям.

По состоянию на 14 апреля на дорогах Башкирии обнаружили 41,4 тысячи дефектов покрытия. Цифру на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр транспорта РБ Любовь Минакова.
По ее словам, уже 36% выявленных ям, или 14,8 тысячи дефектов, устранили. Оставшиеся сейчас проходят проверку и оцифровку в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Когда эти работы завершатся, дорожники приступят к ремонту полотна.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии запустили асфальтобетонные заводы. Это позволяет использовать мелкозернистый асфальт. Завершить ямочный ремонт планируют к 15 июня.