В Иркутске определились с подрядчиком для строительства парковки у аэропорта

В Иркутске нашли подрядчика, который займется строительством открытых автомобильных парковок на территории привокзальной площади аэропорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал Госзакупок.
— Начальная стоимость контракта составила 115,5 миллиона рублей. В закупке участвовало две компании, комиссия уже определила победителя, — сообщают в агентстве.
Известно, что подрядчик, готовый приступить к строительству, планирует потратить на работы 112,5 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что продолжается обсуждение места строительства нового аэропорта, на данный момент приоритетной площадкой остается «Ключевая», которая расположена на территории Ангарского и частично Шелеховского районов.