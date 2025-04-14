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В Иркутске определились с подрядчиком для строительства парковки у аэропорта

Начальная стоимость контракта составила 115,5 миллиона рублей.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске нашли подрядчика, который займется строительством открытых автомобильных парковок на территории привокзальной площади аэропорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал Госзакупок.

— Начальная стоимость контракта составила 115,5 миллиона рублей. В закупке участвовало две компании, комиссия уже определила победителя, — сообщают в агентстве.

Известно, что подрядчик, готовый приступить к строительству, планирует потратить на работы 112,5 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что продолжается обсуждение места строительства нового аэропорта, на данный момент приоритетной площадкой остается «Ключевая», которая расположена на территории Ангарского и частично Шелеховского районов.