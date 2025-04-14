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В Омской области назначили руководителей для двух новых министерств

В Омской области созданы Министерство промышленности и торговли и Министерство строительства и архитектуры.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжения о создании двух новых министерств. Распоряжение созданы два новых ведомства — Министерство промышленности и торговли и Министерство строительства и архитектуры.

Назначения в новые министерства произошли в результате реорганизации существующих ведомств. Андрей Посаженников, ранее занимавший пост министра промышленности и научно-технического развития, назначен министром промышленности и торговли. Александр Рашко, бывший министр строительства Омской области, теперь возглавит Министерство строительства и архитектуры. Оба назначения вступили в силу 14 апреля.

Реорганизация министерств и последующие назначения были анонсированы правительством Омской области ранее.

Сегодня мы писали, что нацгвардию Омска временно возглавил Виталий Поляков.