В Омской области назначили руководителей для двух новых министерств

Назначения в новые министерства произошли в результате реорганизации существующих ведомств. Андрей Посаженников, ранее занимавший пост министра промышленности и научно-технического развития, назначен министром промышленности и торговли. Александр Рашко, бывший министр строительства Омской области, теперь возглавит Министерство строительства и архитектуры. Оба назначения вступили в силу 14 апреля.