Дожди и понижение температуры: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

Сегодня, 14 апреля, по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, однако в Ферганской долине и во второй половине дня в Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы. Завтра, 15 апреля, осадков не ожидается, а температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, по югу местами поднимется до 32−37 градусов.
Уже с 16 апреля в отдельных районах страны возможны небольшие дожди, а
В предгорных и горных районах ожидаются дожди, местами сильные, с грозами
Что ждёт Ташкент
В столице сегодня во второй половине дня также возможен небольшой дождь, но уже завтра осадков не ожидается. Температура воздуха будет комфортной — 25−28 градусов. 16 апреля возможен небольшой дождь, температура немного снизится до 23−25 градусов.
На 17 и 18 апреля в Ташкенте прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет постепенно снижаться и к середине недели составит 17−20 градусов.
Синоптики советуют жителям не забывать про зонты и внимательно следить за обновлениями прогнозов — погода в ближайшие дни будет переменчивой.