Дожди и понижение температуры: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

Сегодня, 14 апреля, по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, однако в Ферганской долине и во второй половине дня в Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы. Завтра, 15 апреля, осадков не ожидается, а температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, по югу местами поднимется до 32−37 градусов.