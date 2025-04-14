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Дожди и понижение температуры: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 14 апреля). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю — жителей страны ждут кратковременные дожди, грозы и заметное понижение температуры.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 76% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Vaib.Uz

Сегодня, 14 апреля, по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, однако в Ферганской долине и во второй половине дня в Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы. Завтра, 15 апреля, осадков не ожидается, а температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, по югу местами поднимется до 32−37 градусов.

Уже с 16 апреля в отдельных районах страны возможны небольшие дожди, а 17—18 апреля осадки в виде кратковременных дождей и гроз пройдут по большей части регионов. На фоне смены погоды температура начнёт постепенно понижаться: 16 апреля — до 20−25 градусов, 17 апреля — до 18−23 градусов, а 18 апреля — до 16−21 градуса.

В предгорных и горных районах ожидаются дожди, местами сильные, с грозами 17—18 апреля. В связи с этим в период с 14 по 18 апреля возможны селе-паводковые явления в этих регионах.

Что ждёт Ташкент

В столице сегодня во второй половине дня также возможен небольшой дождь, но уже завтра осадков не ожидается. Температура воздуха будет комфортной — 25−28 градусов. 16 апреля возможен небольшой дождь, температура немного снизится до 23−25 градусов.

На 17 и 18 апреля в Ташкенте прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет постепенно снижаться и к середине недели составит 17−20 градусов.

Синоптики советуют жителям не забывать про зонты и внимательно следить за обновлениями прогнозов — погода в ближайшие дни будет переменчивой.