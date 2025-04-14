В Ростовской области смертность превышает рождаемость

В Ростовской области в первые два месяца года на свет появилось 5 тысяч 187 младенцев. И это на 72 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А умерло в январе и феврале 9 тысяч 465 человек, что на 464 меньше такого же временного промежутка годом ранее. Об этом сообщает Росстат. Также известно, что естественная убыль составила 4 тысячи 278 человек.