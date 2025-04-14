В Красноярске ранее судимому грабителю грозит до 7 лет лишения свободы

В краевом центре перед судом предстанет 44-летний местный житель. Мужчину обвиняют в совершении грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Зимой текущего года в полицию обратилась жительница краевого центра. Она сообщила правоохранителям, что на улице Степана Разина неизвестный под угрозой применения насилия отобрал у нее сотовый телефон и скрылся с места происшествия.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого за имущественные преступления красноярца. Выяснилось, что похищенное он сдал в ломбард. Телефон стоимостью 10 тысяч рублей возвращен владелице.
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Решения суда он дожидается, находясь под стражей.