Сквер Памяти Героев-танкистов в Краснодаре подключили к системе видеонаблюдения

«Глава города уделяет особое внимание сохранности общественных пространств, особенно тех, которые благоустроены, приведены в порядок, и ставит задачи по обеспечению безопасности в них жителей Краснодара и наших гостей. Видеонаблюдение помогает в решении этих задач», — сказала начальник управления ИКТ Анна Скорнякова.