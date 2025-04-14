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Сквер Памяти Героев-танкистов в Краснодаре подключили к системе видеонаблюдения

В Краснодаре еще 78 камер подключили к единой системе видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты управления информационно-коммуникационных технологий и связи (ИКТ) подключили камеры видеонаблюдения в сквере Памяти Героев-танкистов к единой городской системе. Теперь изображение с 78 камер круглосуточно поступает в центр мониторинга Единой дежурно-диспетчерской службы.

«Глава города уделяет особое внимание сохранности общественных пространств, особенно тех, которые благоустроены, приведены в порядок, и ставит задачи по обеспечению безопасности в них жителей Краснодара и наших гостей. Видеонаблюдение помогает в решении этих задач», — сказала начальник управления ИКТ Анна Скорнякова.

Она также отметила, что система постоянно модернизируется и совершенствуется, чтобы обеспечить контроль за большинством общественных территорий и оперативное реагирование на любые возникающие проблемы. Всего в систему комплексного видеонаблюдения Краснодара входит почти 2000 камер.

Сейчас специалисты тестируют стабильность работы интегрированной системы видеонаблюдения, анализируют обзор камер и разрабатывают рекомендации по их оптимизации и доработке.

В мэрии также отметили, что завершаются работы по интеграции локальной системы видеонаблюдения на территории сквера им. Леонарда Гатова.

Напомним, реконструкцию сквера Памяти Героев-танкистов провели в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Более четырех гектаров обновленного общественного пространства расположены в поселке Колосистом.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре продолжаются работы по благоустройству воинских мемориалов.