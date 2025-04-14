Сквер Памяти Героев-танкистов в Краснодаре подключили к системе видеонаблюдения

Специалисты управления информационно-коммуникационных технологий и связи (ИКТ) подключили камеры видеонаблюдения в сквере Памяти Героев-танкистов к единой городской системе. Теперь изображение с 78 камер круглосуточно поступает в центр мониторинга Единой дежурно-диспетчерской службы.
«Глава города уделяет особое внимание сохранности общественных пространств, особенно тех, которые благоустроены, приведены в порядок, и ставит задачи по обеспечению безопасности в них жителей Краснодара и наших гостей. Видеонаблюдение помогает в решении этих задач», — сказала начальник управления ИКТ Анна Скорнякова.
Она также отметила, что система постоянно модернизируется и совершенствуется, чтобы обеспечить контроль за большинством общественных территорий и оперативное реагирование на любые возникающие проблемы. Всего в систему комплексного видеонаблюдения Краснодара входит почти 2000 камер.
Сейчас специалисты тестируют стабильность работы интегрированной системы видеонаблюдения, анализируют обзор камер и разрабатывают рекомендации по их оптимизации и доработке.
В мэрии также отметили, что завершаются работы по интеграции локальной системы видеонаблюдения на территории сквера им. Леонарда Гатова.
Напомним, реконструкцию сквера Памяти Героев-танкистов провели в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Более четырех гектаров обновленного общественного пространства расположены в поселке Колосистом.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре продолжаются работы по благоустройству воинских мемориалов.