По решению жителей: В Ростове начали благоустройство улицы Зорге, за которое проголосовали почти 29 тысяч человек

Решение преобразить этот участок в Западном жилом массиве приняли сами ростовчане. Прошлой весной в ходе народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» жители отдали за эту территорию больше всего голосов — почти 29 тысяч из порядка 100 тысяч голосующих.