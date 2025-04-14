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По решению жителей: В Ростове начали благоустройство улицы Зорге, за которое проголосовали почти 29 тысяч человек

В Ростове приступили к благоустройству общественной территории по улице Зорге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону стартовало благоустройство общественной территории по улице Зорге — в границах от проспекта Стачки до многоэтажки по Зорге, 9. Об этом сообщил глава Советского района донской столицы Никита Паремузов.

Решение преобразить этот участок в Западном жилом массиве приняли сами ростовчане. Прошлой весной в ходе народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» жители отдали за эту территорию больше всего голосов — почти 29 тысяч из порядка 100 тысяч голосующих.

— Данная территория перспективная и нуждается в благоустройстве. Рядом находится один из центральных университетов Южного федерального округа — ЮФУ, — прокомментировал глава района. — Подрядчик уже приступил к работам. Сейчас они занимаются аварийными деревьями, формовочной обрезкой зеленых насаждений, планировкой территории, демонтируют бордюр и старый асфальт.

Всего же, по словам главы района, реконструкция включает высадку 266 лип и 114 кустов сирени, пересадку 22 взрослых деревьев. Также дорожки замостят тротуарной плиткой и установят 139 малых архитектурных форм.

— Завершение работ планируется в ноябре 2025, — добавил Никита Паремузов.