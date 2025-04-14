Подборка рецептов куличей, творожной пасхи и других блюд к праздничному столу

20 апреля православные христиане будут отмечать самый главный праздник года — Пасху. В честь Светлого Христова Воскресения готовят особые угощения. В центре праздничного стола — нежный, ароматный кулич, крашеные вареные яйца, творожная пасха. Что они символизируют в пасхальной трапезе, как их приготовить и какие еще блюда украсят праздничный стол — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

20 апреля православные христиане будут отмечать самый главный праздник года — Пасху. В честь Светлого Христова Воскресения готовят особые угощения. В центре праздничного стола — нежный, ароматный кулич, крашеные вареные яйца, творожная пасха. Что они символизируют в пасхальной трапезе, как их приготовить и какие еще блюда украсят праздничный стол — в материале «Газеты.Ru».

Рецепты пасхальных куличей.

~Кулич пасхальный вкуснейший~

Ингредиенты.

* 1.5 кг муки;



* ½ л молока;



* 2 пакетика сухих дрожжей;



* 6 теплых яиц;



* 3 стакана белого сахара;



* 1 стакан изюма;



* 500 г сливочного масла;



* ½ ч. л. молотого мускатного ореха;



* ½ ч. л. кардамона;



* ванильный сахар на глаз.

Приготовление.

* В миску налить ½ стакана теплого молока, добавить 1 ст. л. сахара и 2 пакетика дрожжей. Смесь размешать, накрыть целлофаном и оставить на 10−15 мин. в тепле.



* Взбить миксером яйца с сахаром.



* Подогреть молоко и растворить в нем масло. Смесь должна быть теплой, не горячей.



* Просеять муку, добавить мускат, кардамон и ваниль.



* Сделать углубление в муке и влить смесь из яиц с сахаром, молока с маслом и дрожжи.



* Замесить тесто — вымешивать минимум 10 минут — и добавить изюм. Если тесто жидкое, добавить муки.



* Накрыть тесто и поставить в теплое место на 1,5−2 часа.



* Вымешать тесто еще раз и дать ему снова подняться.



* Разложить тесто в хорошо смазанные формы и оставить примерно на час, чтобы оно «подошло».



* Выпекать в духовке при температуре 190 .

~Кулич особый~

Шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская поделилась с «Газетой.Ru» своим рецептом кулича на Пасху. «Мой фирменный рецепт кулича оттачивается годами. Этот вкус складывается от года к году, становясь богаче и ярче», — отметила она.

Ингредиенты.

Тесто:

* Мука пшеничная — 500 г;



* Молоко — 50 г;



* Дрожжи сухие — 5 г и 9 г;



* Желтки — 180 г;



* Яйцо куриное — 3 и 2 шт.;



* Сахар — 30 г;



* Масло сливочное — 250 г;



* Карри — 5 г;



* Баклажан очищенный и обжаренный — 250 г;



* Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

* Курага — 250 г;



* Орехи грецкие — 100 г;



* Чернослив — 50 г;



* Вишня сушеная — 100 г.

Приготовление.

* Сделайте опару. Для этого нагрейте молоко с 5 г дрожжей до появления пара.



* Замесите тесто. Для этого 9 г дрожжей, желтки, 3 яйца и сахар взбейте блендером и соедините с опарой.



* Добавьте муку и карри, вымешивайте несколько минут.



* Затем добавляйте частями холодное масло, нарезанное кубиками. Вымешивайте до полного объединения масла с тестом.



* Добавьте соль и 2 яйца.



* Далее добавьте заранее нарезанные кубиками и обжаренные баклажаны.



* Накройте пленкой и оставьте расстаиваться в теплом месте на 1,5 часа.



* После нужно «выбить» воздух из теста, сделать интенсивную обминку, положить на противень, накрыть пленкой и на 1 час убрать в холодильник.



* Для приготовления начинки все ингредиенты (курага, орехи, чернослив, вишня) необходимо измельчить. Если ингредиенты слишком твердые, можно на полчаса залить их горячей водой, но потом обязательно проследите, чтобы лишняя влага не попала в тесто.



* Достаньте тесто из холодильника, добавьте в него заготовленную начинку и перемешайте. Оставьте тесто еще 1 час под пленкой, предварительно смазав его растительным маслом.



* Через час сделайте легкую обминку и оставьте еще на 30 минут.



* Далее тесто формуем в плотные шарики, раскладываем в формы и расстаиваем в теплом месте 1,5−2 часа. Нужно следить за подъемом теста, чтобы регулировать время расстойки.



После этого можно выпекать при температуре 165 с обдувом до готовности в течение 25−30 минут.

~Просто кулич без дрожжей~

Рецептом поделилась семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова.

Ингредиенты.

* 500 г муки (можно смешать пшеничную и цельнозерновую или миндальную);



* 250 мл кефира;



* 3 яйца;



* 80 г сиропа топинамбура (или 70 г сахара);



* 100 г сливочного масла;



* 2 ч. л. разрыхлителя (вместо дрожжей);



* 50 г изюма;



* 30 г грецких орехов;



* щепотка соли;



* ваниль.

Приготовление.

* Взбить яйца, добавить к ним сироп, растопленное масло, кефир, ванилин.



* Еще раз взбить.



* Добавить муку, тщательно вымесить.



* Добавить изюм и орехи.



* Выпекать в форме при 180 40−50 минут.

~Кулич гипоаллергенный~

Врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова предложила рецепт гипоаллергенного кулича, который подойдет людям с аллергией на глютен, молоко и яйца.

Ингредиенты.

* 200 г рисовой муки;



* 100 г кукурузной муки;



* 1 ч. л. разрыхлителя;



* щепотка соли;



* 50 мл растительного масла (например, подсолнечного);



* 150 мл воды;



* 2 ст. л. сахара;



* 1 ч. л. ванильного экстракта;



* цукаты или сухофрукты (по желанию).

Приготовление.

* Разогрейте духовку до 180 .



* В большой миске смешайте рисовую муку, кукурузную муку, разрыхлитель и соль.



* Добавьте растительное масло, воду, сахар и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте до однородности.



* Если используете цукаты или сухофрукты, добавьте их и аккуратно перемешайте тесто.



* Перелейте тесто в форму для выпечки, смазанную маслом или выстланную пергаментной бумагой.



* Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 30 минут или пока зубочистка, вставленная в центр кулича, не выйдет сухой.



* Достаньте кулич из формы и дайте ему остыть перед подачей на стол.

Рецепты творожной пасхи.

~Творожная пасха «Царская»~

Ингредиенты.

* Творог 9% — 300 г;



* Сметана 25% — 120 г;



* Сахар — 60 г;



* Ванильный сахар — 1 ч. л.;



* Яичные желтки — 2 шт.;



* Размягченное сливочное масло — 60 г;



* Цукаты — 15 г;



* Изюм без косточек — 30 г;



* Грецкие орехи — 30 г.

Приготовление.

* Промойте изюм под проточной водой, переложите в миску, залейте горячей водой.



* Протрите творог через сито.



* Добавьте к творогу желтки, сахар, ванильный сахар, сметану и тщательно перемешайте.



* Добавьте размягченное сливочное масло и вымешайте еще раз.



* Переложите творожную смесь в маленькую кастрюлю и варите на небольшом огне, помешивая.



* Как только на поверхности массы появятся первые пузырьки, снимите кастрюлю с огня: кипятить смесь нельзя!



* Чтобы охладить массу, опустите кастрюлю в емкость с ледяной водой. Перемешайте до охлаждения и уберите на час в холодильник.



* Слейте с изюма воду, просушите бумажными полотенцами.



* Измельчите грецкие орехи. Добавьте их вместе с изюмом и цукатами в творожную массу, перемешайте.



* Выстелите пасочницу марлей и переложите в нее загустевшую массу.



* Края марли сверните, сверху на пасочницу положите гнет. Отправьте в холодильник на ночь.



* Аккуратно извлеките творожную пасху из пасочницы, уложите на блюдо, украсьте цукатами или свежими ягодами.

~Нежная творожная пасха с кешью~

Этот вариант творожной пасхи нутрициолог Юлия Попова рекомендует как отличный источник белка и кальция. Для легкости можно использовать нежирный творог, а мед заменить на стевию.

Ингредиенты.

* 500 г творога, протертого через сито;



* 100 г сливочного масла;



* 2 желтка;



* 100 мл сливок;



* 50 г меда или сахара;



* ваниль;



* 100 г дробленых орехов кешью.

Приготовление.

* Творог смешать с маслом, желтками, сливками и медом.



* Добавить ваниль, орехи, перемешать.



* Выложить в форму, поставить под гнет на 12 часов в холодильник.



* Вытащить из формы, выложить на тарелку, украсить.

Другие рецепты пасхальных блюд.

~Французский пасхальный пирог с сыром и зеленью~

Нутрициолог Юлия Попова рекомендует попробовать приготовить на Пасху необычное сытное блюдо с клетчаткой и белком.

Для теста.

* 2 пласта слоеного бездрожжевого теста, готового или домашнего;



* 1 яйцо для смазывания.

Для начинки.

* 300 г свежей зелени. Можно взять шпинат, мангольд, щавель, петрушку, укроп, зеленый лук;



* 200 г сыра. Подойдут фета, рикотта, козий сыр или смесь;



* 3 яйца;



* 100 мл сливок (или молока);



* 1 зубчик чеснока;



* Соль, перец, мускатный орех — по вкусу;



* 1 ст. л. оливкового масла.

Приготовление.

* Мелко нарезать зелень.



* Обжарить на ложке растительного масла чеснок 30 секунд, затем добавить зелень и тушить 3−5 минут, пока она не станет мягкой. Дать остыть.



* Смешать начинку. Взбить яйца со сливками, солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Добавить размятый вилкой сыр и остывшую зелень, перемешать.



* Пласт теста выложить в форму, сделав бортики. Равномерно распределить начинку. Накрыть вторым пластом, защипнуть края.



* Смазать взбитым яйцом и сделать сверху несколько надрезов для выхода пара.



* Выпекать 30−40 минут на 180 , пока тесто не станет золотистым.

~Польская пасхальная миндальная бабка с лимоном~

Ингредиенты.

* 100 г цельнозерновой или гречневой муки;



* 100 г миндальной муки;



* ½ ч. л. соды;



* цедра 1 лимона;



* ванилин на кончике ложки;



* 100 г сиропа топинамбура;



* 30 г кокосового масла в растопленном виде;



* 50 г сока лимона;



* 70 мл кокосового молока.

Приготовление.

* Перемешать сухие ингредиенты, добавить все жидкие ингредиенты, тщательно перемешать.



* Выпекать в форме 50 минут при температуре 180 .⠀

Глазурь.

* Вам понадобится кокосовый урбеч и сироп топинамбура.



* Растопите урбеч на водяной бане, добавьте сироп по вкусу и взбейте блендером.



* Покройте готовую бабку глазурью, дайте застыть.

~Печенье с цукатами от Константина Ивлева~

Своим рецептом особого сладкого печенья с цукатами и орехами из книги «Когда сладко, тогда вкусно!» поделился с «Газетой.Ru» шеф-повар Константин Ивлев.

Ингредиенты.

* яйца — 1 шт.;



* сахар — 60 г;



* ванильный сахар — по вкусу;



* масло сливочное — 100 г;



* мука — 200 г;



* разрыхлитель — ½ ч. л.;



* цукаты — 40 г;



* орехи — 40 г.

Приготовление.

* Взбить яйцо с сахаром до полного растворения, затем добавить муку, разрыхлитель, ванильный сахар и замесить тесто.



* Ввести в тесто сливочное масло комнатной температуры кусочками.



* Готовое тесто разрезать на кусочки и скатать из них шарики. Выложить на противень, выстеленный пергаментом, и немного придавить.



* Украсить печенье цукатами и орехами — по вкусу.



* Выпекать в духовке 20−25 минут при температуре 170 .



* Готовому печенью дать остыть в течение 20 минут, а затем посыпать сахарной пудрой.

Как покрасить яйца натуральными красителями.

Яйца — обязательный атрибут Пасхи. Чтобы они легче усваивались, семейный нутрициолог Юлия Попова советует варить их всмятку или в мешочек.

~Для окрашивания используйте натуральные красители:~

* луковую шелуху — дает золотистый и коричневый оттенки. Положите яйца в кастрюлю с заранее проваренной луковой шелухой и отварите.



* куркуму — дает ярко-желтый цвет. На один литр горячей воды добавьте три ст. л. куркумы, положите туда заранее сваренные яйца и оставьте на несколько часов.



* свеклу — дает розовый оттенок. Положите натертую свеклу в кастрюлю, проварите около получаса. Опустите в отвар заранее сваренные яйца. Оставьте на пару часов.



* шпинат — окрашивает в нежный зеленый. Отварите шпинат в воде, опустите в отвар заранее сваренные яйца. Оставьте на несколько часов.



* паприку — окрашивает в оранжевый. В кастрюлю налейте 2 ст. л. воды и положите 8 ст. л. паприки. Опустите в отвар заранее сваренные яйца на несколько часов.



* крапиву — дает нежно-зеленый цвет. На один литр воды положите три столовых ложки перемолотой аптечной крапивы, вскипятите. Положите в отвар яйца и оставьте на несколько часов.

Что символизируют кулич, творожная пасха и яйца.

Главные атрибуты Пасхи и центральные блюда праздничного стола — это кулич, крашеные яйца и творожная пасха. Они наполнены особым смыслом и готовятся только раз в году.

Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов, самая распространенная пасхальная еда — это кулич. Он символизирует те трапезы, которые были у Христа с учениками после Воскресения.

«В Евангелии сказано, что после Воскресения Христос еще 40 дней находился с учениками, и они периодически вместе вкушали трапезы. И даже после того, как Христос вознесся на небо, ученики в память о том, что Спаситель всегда вместе с ними, во время трапез клали хлеб на то место, где прежде сидел Христос», — пояснил Николай Конюхов.

Другой важный момент заключается в том, что кулич — это всегда именно квасной хлеб, на закваске.

Крашеные пасхальные яйца — это отсылка к истории Марии Магдалины, которая пришла к императору Тиберию и принесла ему яйцо: символ новой, родившейся жизни.

«Мария сообщила императору, что Христос воскрес. Но он не поверил. Он добавил, что поверит, лишь если белое яйцо станет красным. На глазах Тиберия яйцо окрасилось в красный. Император поразился, как и люди, бывшие рядом с ним. С тех пор красный цвет тоже является символом Пасхи», — добавил Николай Конюхов.

Третье важнейшее блюдо праздничного стола — это творожная пасха. Ее готовят в форме усеченной пирамиды с буквами ХВ — «Христос Воскресе!» по бокам. Это блюдо символизирует пустой гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения.

Как завершить пост и отметить праздник без вреда для организма.

Пасха — светлый праздник, который завершает Великий пост. В этот день хочется накрыть богатый стол. При этом семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова напоминает, что резкий переход к тяжелой пище после поста может навредить организму.

Как правильно выходить из поста:

* Начинать с маленьких порций.



* Выбирать легкие продукты в первые 2−3 дня: бульоны, кисломолочные продукты, яйца, нежирную рыбу и птицу.



* Жирное мясо, колбасы, жареное можно включать в рацион только через 5−7 дней после окончания поста.



* Избегать агрессивной пищи: острое, копченое, фастфуд, избыток сладостей.



* Пить больше воды между приемами пищи: это хорошо помогает пищеварению.

«Пасхальный стол может быть и вкусным, и полезным. Главное — не переедать, вводить тяжелые блюда постепенно и делать акцент на качественных ингредиентах. Светлой Пасхи и крепкого здоровья!» — резюмировала Юлия Попова.