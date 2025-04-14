Росимущество передало 2,6 га земли на строительство школ в Пермском крае

В Пермском крае территориальное управление Росимущества передало в собственность Куединского муниципального округа три земельных участка. Их общая площадь составляет 2,6 га.
Земля предназначена для строительства средних общеобразовательных школ на 2 тыс. мест. Земельные участки находятся во Фроловском сельском поселении и Куединском округе.
Ведомство считает, что строительство новых образовательных учреждений поможет решить проблему нехватки мест, разгрузить существующие школы и создать комфортные условия для обучения детей.
На прошлой неделе краевое Минимущества выдало разрешение на возведение нового корпуса школы в микрорайоне Ива Перми. Четырехэтажное здание сможет принять 543 ученика.