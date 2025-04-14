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До минус 8 опустятся столбики термометров в Челябинской области

До минус 8 опустятся столбики термометров в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 76% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

По информации синоптиков, в ночь на 15 апреля будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, образуются гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега, гололедица).

Днем во вторник при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью от плюс 1 до минус 4, в горах и низинах — до 8 ниже нуля. Завтра днем прогнозируется плюс 7−12 градусов.