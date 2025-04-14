До минус 8 опустятся столбики термометров в Челябинской области

По информации синоптиков, в ночь на 15 апреля будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, образуются гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега, гололедица).
Днем во вторник при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью от плюс 1 до минус 4, в горах и низинах — до 8 ниже нуля. Завтра днем прогнозируется плюс 7−12 градусов.