Восемь тонн молочной продукции Ростовская область экспортировала в Абхазию

В Ростовской области в местах полного таможенного оформления было оформлено и досмотрено восемь тонн молочной продукции, которую потом экспортировали в Абхазию. Об этом сообщает Россельхознадзор по Ростовской области.
В ветеринарно-санитарном отношении продукция была признана безопасной. Также она соответствовала всем требованиям той страны, куда ее экспортировали.
— Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований. По результатам мониторинга данных ФГИС «Меркурий» в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено, — говорится в сообщении.