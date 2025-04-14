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Восемь тонн молочной продукции Ростовская область экспортировала в Абхазию

В Ростовской области не выявили нарушения в экспортируемой в Абхазию продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в местах полного таможенного оформления было оформлено и досмотрено восемь тонн молочной продукции, которую потом экспортировали в Абхазию. Об этом сообщает Россельхознадзор по Ростовской области.

В ветеринарно-санитарном отношении продукция была признана безопасной. Также она соответствовала всем требованиям той страны, куда ее экспортировали.

— Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований. По результатам мониторинга данных ФГИС «Меркурий» в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено, — говорится в сообщении.