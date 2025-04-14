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«Московская сторожевая была без поводка и намордника». Под Солигорском огромная собака набросилась на женщину и вцепилась в ее руку

Под Солигорском огромная собака набросилась на женщину, вцепившись зубами в руку.

Источник: Комсомольская правда

Под Солигорском огромная собака набросилась на женщину, вцепившись зубами в руку. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, октябрьским вечером 2024 года 50-летняя жительница Солигорска приехала к себе на дачу в деревню Летенец и вышла на прогулку с собакой породы «акита-ину». Около дома № 4, расположенного по улице Вабищевича, женщине навстречу шла соседка с огромной собакой породы «московская сторожевая».

«Грозный пес, вопреки всем правилам, был без поводка и намордника. Заметив четвероногого, сторожевая, словно “сорвавшись с цепи”, бросилась в атаку», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что огромная собака набросилась на женщину и вцепилась зубами в ее левую руку. На крики о помощи отозвались соседи. Муж пострадавшей смог отбить ее от агрессивной собаки. После этого они спрятались на участке одной из местных дачниц.

В Следственном комитете обращают внимание, что жительница Солигорска получила множественные раны левой руки, переломы, поврежденные связки, сухожилия, мышцы кисти, хрящи и нервы левого предплечья. Согласно заключению экспертов, они относятся к менее тяжким телесным повреждениям.

Следственный комитет в отношении 64-летней хозяйки агрессивной собаки завел уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса — причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Отмечается, что женщина проявилась преступную халатность, а также пренебрегла элементарными правилами содержания домашних животных. В СК заявили, что ее бездействие обернулось для соседки трагедией.

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