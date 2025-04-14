«Московская сторожевая была без поводка и намордника». Под Солигорском огромная собака набросилась на женщину и вцепилась в ее руку

В ведомстве добавили, что огромная собака набросилась на женщину и вцепилась зубами в ее левую руку. На крики о помощи отозвались соседи. Муж пострадавшей смог отбить ее от агрессивной собаки. После этого они спрятались на участке одной из местных дачниц.