Фигуру капитана «Иртыша» пронесли по знаковым местам Омска

Перед важной игрой с «Динамо» (Киров) футбольный клуб «Иртыш» подготовил для болельщиков интересный перформанс. По городу пронесли фигуру капитана команды — Булата Садыкова, а точнее, его картонную копию.
Она побывала в самых знаковых для омичей местах: в Омской крепости, в переходе метро, в кофейне «Скуратов», а завершила свой путь у спорткомплекса «Красная звезда».
После этого фигура «ожила», и сам капитан Булат Садыков в личном обращении пригласил омичей поддержать команду в следующем матче.
«Мы хотели показать, что на футболе мы становимся настоящими. Мы выражаем максимум эмоций именно на футболе, и там всё искренне. Городские пейзажи, показанные в видео, подчёркивают нашу привязанность к Омску», — прокомментировали перформанс в «Иртыше».
Игра состоится в среду, 16 апреля, в 19:00 в манеже «Красная звезда». Билеты на игру можно приобрести как электронно, так и в бумажном виде в торговом павильоне манежа.