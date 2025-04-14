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Фигуру капитана «Иртыша» пронесли по знаковым местам Омска

Футбольный клуб «Иртыш» устроил перформанс для болельщиков, призывая их поддержать команду в предстоящем матче.

Источник: Om1 Омск

Перед важной игрой с «Динамо» (Киров) футбольный клуб «Иртыш» подготовил для болельщиков интересный перформанс. По городу пронесли фигуру капитана команды — Булата Садыкова, а точнее, его картонную копию.

Она побывала в самых знаковых для омичей местах: в Омской крепости, в переходе метро, в кофейне «Скуратов», а завершила свой путь у спорткомплекса «Красная звезда».

После этого фигура «ожила», и сам капитан Булат Садыков в личном обращении пригласил омичей поддержать команду в следующем матче.

«Мы хотели показать, что на футболе мы становимся настоящими. Мы выражаем максимум эмоций именно на футболе, и там всё искренне. Городские пейзажи, показанные в видео, подчёркивают нашу привязанность к Омску», — прокомментировали перформанс в «Иртыше».

Игра состоится в среду, 16 апреля, в 19:00 в манеже «Красная звезда». Билеты на игру можно приобрести как электронно, так и в бумажном виде в торговом павильоне манежа.