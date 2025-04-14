Фигуру капитана «Иртыша» пронесли по знаковым местам Омска

«Мы хотели показать, что на футболе мы становимся настоящими. Мы выражаем максимум эмоций именно на футболе, и там всё искренне. Городские пейзажи, показанные в видео, подчёркивают нашу привязанность к Омску», — прокомментировали перформанс в «Иртыше».