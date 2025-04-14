У жителей Приморья могут изъять садовые участки — кого это коснется

У жителей Приморья, да и всей России, уже не получится быть владельцами земельного участка и ничего на нем не делать — с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». У граждан, которые ленятся или не в состоянии содержать свой надел в порядке, государство может изъять земельную собственность. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на министерство ГОЧС Приморского края.
Заместитель министра ГОЧС Приморского края Илья Малахов отметил, что благодаря принятым изменениям органы государственного земельного надзора смогут по упрощенной схеме изымать у недобросовестных хозяев садовые участки. Также чиновник назвал и причины, по которым можно лишиться недвижимости — захламленная территория, разрушенные строения или же сорняки выше одного метра.
Илья Малахов отметил, что такие участки создают немало проблем в пожароопасный период, поэтому являются серьезной угрозой для жизни и имущества соседей. Жителей края призвали привести свои участки в надлежащее состояние или же добровольно вернуть их государству.