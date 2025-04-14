Омск готовится к запуску платных парковок в рамках концессионного соглашения

В настоящее время в Омске действует около 3000 договоров аренды муниципальных земельных участков, из которых 700 предназначены под строительство. Если строительство остановлено, арендаторов обязывают заключить договор о достройке в течение трёх лет. В противном случае имущество может быть изъято через суд и выставлено на торги. За последние годы уже произошло около 30 таких решений.