Омск готовится к запуску платных парковок в рамках концессионного соглашения

На недавнем брифинге в пресс-центре мэрии первый заместитель директора департамента имущественных отношений Мария Стукалова рассказала о результатах деятельности за 2023 год и планах на текущий. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Доходы департамента в прошлом году составили 1,838 миллиарда рублей, что превышает запланированные 1,762 миллиарда. Примечательно, что почти половина этих поступлений — 41% — пришлась на неналоговые источники. В 2025 году департамент планирует получить 1,79 миллиарда рублей, и на 1 апреля текущего года уже выполнено 17% этого плана.
Департамент активно работает с муниципальным имуществом. Объекты, которые находятся в хорошем состоянии, сдаются в аренду, а те, что требуют капитального ремонта, включаются в программу приватизации. С 2023 по 2025 год к этой программе присоединились 77 объектов.
В ближайших планах мэрии — разработка правовой базы для запуска проекта платных парковок, который также будет реализован на условиях концессионного соглашения.
«Город открыт для инвесторов. Если появятся инициативы, связанные с реализацией проектов в рамках муниципально-частного партнёрства, мы готовы их обсуждать», — отметила Мария Стукалова.
В настоящее время в Омске действует около 3000 договоров аренды муниципальных земельных участков, из которых 700 предназначены под строительство. Если строительство остановлено, арендаторов обязывают заключить договор о достройке в течение трёх лет. В противном случае имущество может быть изъято через суд и выставлено на торги. За последние годы уже произошло около 30 таких решений.