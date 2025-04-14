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В Омской области у местных жителей забрали берег Иртыша

Оказалось, берег был оформлен незаконно.

Источник: Прокуратура Омской области

Омский межрайонный природоохранный прокурор добился возврата в федеральную собственность земельных участков в береговой полосе реки Иртыш. Общая площадь возвращенных территорий превышает 2000 квадратных метров. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

Как установила проверка, с 2012 года четыре местных жителя незаконно владели участками в Дружинском сельском поселении Омского района. Территория находилась в частной собственности вопреки законодательству об использовании водных объектов.

Прокурор обратился в суд с требованием признать отсутствие права собственности граждан на часть земельных участков в береговой полосе и истребовать их в собственность Российской Федерации. Суд полностью удовлетворил иск, обязав бывших владельцев внести изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.