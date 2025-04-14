В Омской области у местных жителей забрали берег Иртыша

Прокурор обратился в суд с требованием признать отсутствие права собственности граждан на часть земельных участков в береговой полосе и истребовать их в собственность Российской Федерации. Суд полностью удовлетворил иск, обязав бывших владельцев внести изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.