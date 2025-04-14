Казань организует специальные автобусные маршруты для верующих в пасхальную ночь

Для удобства верующих город организует специальные автобусные маршруты после ночной службы в соборе Казанской иконы Божией Матери. С 2:30 20 апреля на остановке КАИ, расположенной на улице Карла Маркса, будут дежурить автобусы маршрутов № 10 и 30, а на улице Большой Красной — № 30, 60 и 89.
«Ответственными структурами будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка во время праздничных богослужений», — подчеркнул Сарманов.
Он также напомнил о традиционной благотворительной акции «Белый цветок», которая прошла 13 апреля, в Вербное воскресенье. В этом году казанцы вновь смогли пожертвовать средства на добрые дела и получить в память символические белые цветы.
Городские власти призывают всех жителей Казани проявить взаимное уважение и поддержать атмосферу праздника, который символизирует возрождение, милосердие и доброту.