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Казань организует специальные автобусные маршруты для верующих в пасхальную ночь

Православные верующие 20 апреля встретят главный праздник Светлое Христово Воскресение. В ночь с 19 на 20 апреля во всех храмах и монастырях Казани пройдут торжественные богослужения, сообщил на деловом понедельнике в мэрии начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

Источник: ИА Татар-информ

Для удобства верующих город организует специальные автобусные маршруты после ночной службы в соборе Казанской иконы Божией Матери. С 2:30 20 апреля на остановке КАИ, расположенной на улице Карла Маркса, будут дежурить автобусы маршрутов № 10 и 30, а на улице Большой Красной — № 30, 60 и 89.

«Ответственными структурами будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка во время праздничных богослужений», — подчеркнул Сарманов.

Он также напомнил о традиционной благотворительной акции «Белый цветок», которая прошла 13 апреля, в Вербное воскресенье. В этом году казанцы вновь смогли пожертвовать средства на добрые дела и получить в память символические белые цветы.

Городские власти призывают всех жителей Казани проявить взаимное уважение и поддержать атмосферу праздника, который символизирует возрождение, милосердие и доброту.