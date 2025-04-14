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Где и когда в Омске можно освятить куличи и яйца на Пасху-2025?

Пасха в 2025 году отмечается в конце апреля.

Источник: Аргументы и факты

20 апреля 2025 года православные жители города Омска встретят светлый праздник Пасхи. Но готовиться к празднику хозяйки начинают заранее — пекут куличи, красят яйца и так далее. Многие очень хотят освятить угощения.

«Куличи начинаем освящать в субботу после службы, примерно в 13.00. И дальше в субботу целый день, в воскресенье ночью и весь день до вечера во всех храмах города», — сообщил протоиерей Димитрий Олихов корреспонденту сайта «АиФ в Омске».

Ранее мы сообщали, что такое дубайский кулич и можно ли его есть православным. Дешёвым такой кулич точно не назовёшь.