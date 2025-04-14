Где и когда в Омске можно освятить куличи и яйца на Пасху-2025?

«Куличи начинаем освящать в субботу после службы, примерно в 13.00. И дальше в субботу целый день, в воскресенье ночью и весь день до вечера во всех храмах города», — сообщил протоиерей Димитрий Олихов корреспонденту сайта «АиФ в Омске».