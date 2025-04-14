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На Земле спрогнозировали магнитные бури 16 апреля

По данным на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в понедельник около 10:00 мск зафиксирована сильная вспышка М4.3.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Магнитные бури уровня G1-G2 возможны на Земле 16 апреля, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По информации на сайте лаборатории, в понедельник около 10:00 мск зафиксирована сильная вспышка М4.3. «Наиболее заметным результатом произошедшего всплеска должны стать магнитные бури уровня G1-G2, которые прогнозируются на среду, 16 апреля», — говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Отмечается, что в выходные на Солнце «проснулся» один из крупных активных центров (№ 4055) в результате чего резко возросла вспышечная активность. За два дня произошло 39 вспышек, «около половины из которых относились к категории M».