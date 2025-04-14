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В Перми 17 апреля включат особую архитектурно-художественную подсветку телебашни

Краевой радиотелевизионный передающий центр присоединится к акции «Освети красным!».

Источник: Комсомольская правда

Краевой радиотелевизионный передающий центр 17 апреля присоединится к акции «Освети красным!». На главной телебашне города включат особую архитектурно-художественную подсветку.

Акцию «Освети красным!» приурочили ко Всемирному дню гемофилии и Национальному дню донора. Она позволит привлечь внимание жителей города к проблемам тяжелого наследственного генетического заболевания крови.

Национальный день донора крови и ее компонентов в России отмечают 20 апреля. Он посвящен всем донорам, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни пациентов.