В Перми 17 апреля включат особую архитектурно-художественную подсветку телебашни

Краевой радиотелевизионный передающий центр 17 апреля присоединится к акции «Освети красным!». На главной телебашне города включат особую архитектурно-художественную подсветку.
Акцию «Освети красным!» приурочили ко Всемирному дню гемофилии и Национальному дню донора. Она позволит привлечь внимание жителей города к проблемам тяжелого наследственного генетического заболевания крови.
Национальный день донора крови и ее компонентов в России отмечают 20 апреля. Он посвящен всем донорам, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни пациентов.