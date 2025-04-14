Мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 апреля — что ждать белорусам. Информация опубликована на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно опубликованным данным, магнитная буря начнется 16 апреля, в среду, примерно в 18.00. Она будет продолжаться до 17.00. Указанная магнитная буря, как ожидается, будет уровня G2, что является средним, но ближе к 00.00 17 апреля уровень окажется G1.
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