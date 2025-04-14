Жительнице Воронежа грозит выселение из-за захламления квартиры

Жители многоквартирного дома № 44А по улице Никитинской в очередной раз пришли на прием в управу Ленинского района, чтобы пожаловаться на соседку, сделавшую их жизнь невыносимой. Женщина развела огромное количество животных и настолько захламила свою квартиру, что запах распространился по всему дому. Неоднократные попытки обращения соседей к собственнице «нехорошей квартиры» не дали результатов.
— По словам руководителя управляющей компании, их специалисты неоднократно проводили осмотр квартиры, в ходе которого обнаружили завалы бытового мусора, неудовлетворительное состояние помещения, зловонный запах, трупы животных, отсутствие санитарного оборудования (унитаза, ванны, раковины). Во избежание аварийной ситуации в квартире отключен газ и электричество. Были даже попытки оказания помощи в уборке. Однако хозяйка жестко отвергла предложение, продолжая игнорировать судебное решение, — рассказали в управе Ленинского района.
По закону, если собственник помещения после предупреждения продолжит нарушать права и интересы соседей или использовать помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Соответствующие обращения уже отправили в ГУ МВД по Воронежской области; прокуратуру Ленинского района; управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области; Роспотребнадзор и администрацию Воронежа.
На приеме у министра природных ресурсов и экологии Натальи Ветер в управе Ленинского района решено также направить заявление о жестоком обращении с животными в компетентные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения.