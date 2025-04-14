Здание Лестеха в Екатеринбурге выкупили за 145 миллионов рублей

Что именно расположится на участке, пока неизвестно. Здание является объектом культурного наследия, в котором с 1930 по 1967 годы работал ученый лесохимик Виктор Николаевич Козлов. В документах к торгам заявлено, что территорию разрешено использовать для общественно-деловой застройки.