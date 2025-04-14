Режим повышенной готовности действует в Иркутской области из-за непогоды

Погодные качели вновь ждут жителей Иркутской области. В один день воздух прогреется до +25 градусов, а в другой уже до +5. Как сообщил КП-Иркутск губернатор Игорь Кобзев, из-за этого решено не снимать режим повышенной готовности, который ввели еще 31 марта.
— Так, 15 апреля утром и днем местами по области ожидаются порывы сильного северо-западного ветра 16−21 метров в секунду, в западных, центральных, южных районах очень сильного ветра до 22−27 метров в секунду. В западных районах ожидаются небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах грозы, пыльные бури, — рассказывает Игорь Кобзев.
Вечером 15 и 16 апреля на Байкале порывы ветра достигнут 30−35 м/с! Напомним, после урагана, бушевавшего в регионе 5 апреля, приняли решение отключать электричество во время непогоды. Это поможет не допустить возникновение пожаров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стал известен график отключения холодной воды в Иркутске летом 2025 года.