Режим повышенной готовности действует в Иркутской области из-за непогоды

Погодные качели вновь ждут жителей Иркутской области. В один день воздух прогреется до +25 градусов, а в другой уже до +5. Как сообщил КП-Иркутск губернатор Игорь Кобзев, из-за этого решено не снимать режим повышенной готовности, который ввели еще 31 марта.