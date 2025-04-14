Воронежцы могут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот

Отныне стало проще сообщить о случаях нарушений на этом виде транспорта. Воронежцы могут отправить соответствующую жалобу и прикрепить фото.
Это касается в том числе тех ситуаций, когда самокатчик не спешился на пешеходном переходе, осуществляет движение на опасной скорости, создаёт помехи во дворе, бросил свой транспорт посреди проезжей части или на газоне.
Если же самокат арендовали, сообщение будет автоматически направлено оператору. В серьёзных ситуациях информацию можно передать в Госавтоинспекцию.