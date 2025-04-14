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Казанцам объяснили причину скопления пожарных машин у «Лазурных небес»

Как выяснилось, там проводят учения.

Источник: Комсомольская правда

Казанцам объяснили причину скопления пожарных машин у ЖК «Лазурные небеса». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Как пояснили специалисты, у жилого комплекса пожарные проводят учения. Местные жители на этом участке заметили не менее пяти единиц пожарной техники. Там развернули штаб.

Напомним, в Казани 21 декабря БПЛА поразил здание на улице Клары Цеткин, у него загорелась крыша. Другой беспилотник врезался в шпиль одной из высоток ЖК «Манхеттен», обошлось без особых повреждений. Еще одна атака была совершена на 37-этажный дом в ЖК «Лазурные небеса», там осыпалось остекление, начался пожар, пострадало несколько квартир. После этого казанцы начали продавать квартиры в этом районе.