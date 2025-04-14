В порту Туапсе задержали партию турецких гвоздик с опасным вредителем

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Специалисты обнаружили в цветочной продукции живых имаго западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.), который представляет опасность для растений и включён в список карантинных объектов, запрещенных к ввозу в Россию. Инцидент произошел 10 апреля в ходе фитосанитарного контроля партии, включающей 8000 срезанных цветов.
Экспертиза, проведённая ФГБУ «ВНИИКР», подтвердила заражение. В связи с этим партия гвоздик признана небезопасной и не допущена к ввозу на территорию страны. Россельхознадзор пояснил, что такие меры необходимы для предотвращения проникновения опасных вредителей, способных нанести ущерб сельскому хозяйству и экосистеме России.