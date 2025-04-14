В Приморье выписали из больницы девочку, которой воткнули ручку в глаз

13-летняя девочка 2 апреля была доставлена в офтальмологический центр с проникающей травмой левой орбиты глаза. Первое хирургическое вмешательство позволило извлечь из раны саму ручку. После чего медики предположили, что в пазухах носа остались прозрачные пластиковые осколки, поэтому провели вторую операцию. Она длилась почти четыре часа. Медики достали из раны семь фрагментов ручки общей длиной четыре сантиметра.