В Приморье выписали из больницы девочку, которой воткнули ручку в глаз

13-летняя девочка 2 апреля была доставлена в офтальмологический центр с проникающей травмой левой орбиты глаза. Первое хирургическое вмешательство позволило извлечь из раны саму ручку. После чего медики предположили, что в пазухах носа остались прозрачные пластиковые осколки, поэтому провели вторую операцию. Она длилась почти четыре часа. Медики достали из раны семь фрагментов ручки общей длиной четыре сантиметра.
Благодаря слаженной работе врачей из разных медучреждений края здоровью юной пациентки теперь ничего не угрожает. Зрение полностью восстановилось, а школьницу выписали под амбулаторное наблюдение по месту жительства.