В Нижнекамске жалоб на качество воздуха стало в десять раз больше

В 2024-м отобрано и исследовано 4789 проб атмосферного воздуха. В ходе социально-гигиенического мониторинга контроль загрязнения идет в восьми точках города и района — в зонах влияния промышленных объектов.
За год взяли 825 проб, сделано 4680 лабораторных исследований. Превышений ПДК вредных веществ не выявлено. Несмотря на это, обращения продолжают поступать. Наибольшая часть жалоб приходится на промышленные предприятия: очистные ПАО «Нижнекамскнефтехим», сельскохозяйственный объект ООО «Орсис Агро» возле села Большое Афанасово, на дорожные работы в черте города.
Всем фигурантам жалоб жителей Управление направило предостережения о недопустимости нарушений санитарных норм и требований к качеству атмосферного воздуха в населенных пунктах, заявил Рустем Изиятуллин.