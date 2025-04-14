В Нижнекамске жалоб на качество воздуха стало в десять раз больше

С начала прошлого года в Нижнекамске фиксируют повышение количества обращений жителей по вопросам качества воздуха. Если в 2021-м было всего два, то в текущем — уже 20, рассказал на деловом понедельнике начальник Нижнекамского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Рустем Изиятуллин.