Отопительный сезон в Казани завершается 21 апреля

Для отключения тепла среднесуточная температура должна продержаться на уровне +8 градусов и выше в течение пяти дней.
В мэрии также напомнили, что с мая начнется опрессовка теплосетей. В связи с этим планируются временные отключения горячей воды.
В Казани отопительный сезон планируют завершить 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Для отключения тепла среднесуточная температура должна продержаться на уровне +8 градусов и выше в течение пяти дней.
В мэрии также напомнили, что с мая начнется опрессовка теплосетей. В связи с этим планируются временные отключения горячей воды.