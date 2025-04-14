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Отопительный сезон в Казани завершается 21 апреля

В Казани отопительный сезон планируют завершить 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Источник: Коммерсантъ

Для отключения тепла среднесуточная температура должна продержаться на уровне +8 градусов и выше в течение пяти дней.

В мэрии также напомнили, что с мая начнется опрессовка теплосетей. В связи с этим планируются временные отключения горячей воды.