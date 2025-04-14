Осторожно, сдувает: В Молдове метеорологи объявили жёлтый код опасности в связи с усилением ветра

Предупреждение вступит в силу в понедельник в 13:00 и будет действовать до вторника 22:00.
В течение указанного периода, особенно в дневные часы, ожидаются усиления юго-восточного ветра с порывами до 15−20 м/с.
Источник: t.me/rusputnikmd_2.
Метеорологи объявили жёлтый код опасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение вступит в силу в понедельник в 13:00 и будет действовать до вторника 22:00.
В течение указанного периода, особенно в дневные часы, ожидаются усиления юго-восточного ветра с порывами до 15−20 м/с.
Источник: t.me/rusputnikmd_2.