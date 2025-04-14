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Осторожно, сдувает: В Молдове метеорологи объявили жёлтый код опасности в связи с усилением ветра

Метеорологи объявили жёлтый код опасности в связи с усилением ветра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 81% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Предупреждение вступит в силу в понедельник в 13:00 и будет действовать до вторника 22:00.

В течение указанного периода, особенно в дневные часы, ожидаются усиления юго-восточного ветра с порывами до 15−20 м/с.

Источник: t.me/rusputnikmd_2.