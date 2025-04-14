Мэрия Казани назвала дату отключения отопления

Прекращение подачи тепла происходит, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов Цельсия. Среднесуточная температура должна удерживаться на этом уровне в течение пяти дней. Социальные объекты имеют право запросить досрочное отключение. Организации могут это сделать на основании договора с теплоснабжающей компанией. Жители многоквартирных домов — посредством проведения общего собрания.
В мае в столице Татарстана начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение в жилых домах. Подробные графики отключений будут опубликованы позже.