Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Казани назвала дату отключения отопления

КАЗАНЬ, 14 апреля, ФедералПресс. Отопительный сезон в жилых домах Казани может завершиться 21 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: AP 2024

Прекращение подачи тепла происходит, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов Цельсия. Среднесуточная температура должна удерживаться на этом уровне в течение пяти дней. Социальные объекты имеют право запросить досрочное отключение. Организации могут это сделать на основании договора с теплоснабжающей компанией. Жители многоквартирных домов — посредством проведения общего собрания.

В мае в столице Татарстана начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение в жилых домах. Подробные графики отключений будут опубликованы позже.