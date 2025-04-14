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В Ростове на площади Плевен отремонтировали ступени у остановки

Возле остановки Зорге/ Коммунистический починили ступеньки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове, на Западном, на остановке возле парке Плевен, отремонтировали ступеньки. Речь идет об остановочном пункте на пересечении улицы Зорге и проспекта Коммунистического. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Также здесь ранее восстановили остекление остановочного павильона. Как говорится в сообщении, работы были сделаны в рамках «Месячника чистоты».

Ранее сообщалось, что в парке Горького срочно начался ремонт лестницы, когда на состояние ступеней обратил внимание врио губернатора.