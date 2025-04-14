В Ростове на площади Плевен отремонтировали ступени у остановки

В Ростове, на Западном, на остановке возле парке Плевен, отремонтировали ступеньки. Речь идет об остановочном пункте на пересечении улицы Зорге и проспекта Коммунистического. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Также здесь ранее восстановили остекление остановочного павильона. Как говорится в сообщении, работы были сделаны в рамках «Месячника чистоты».
Ранее сообщалось, что в парке Горького срочно начался ремонт лестницы, когда на состояние ступеней обратил внимание врио губернатора.