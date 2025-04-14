Создана импортозамещающая система контроля монтажа пластиковых окон

ПВХ-профиль — это основной элемент пластиковых окон и дверей, изготовленный из поливинилхлорида методом экструзии, с заданными формами и размерами сечения. По данным на 2024 год, в России производится до 750 тыс. тонн ПВХ-профилей в год. При классической схеме контроля качества на производстве отбирают образцы и проверяют их на соответствие размеру, цвету, наличие дефектов. При выявлении брака всю партию отправляют в утиль. Как отмечают разработчики, такая система очень дорогостоящая и трудоемкая. Разработанная в Новосибирске система позволяет снизить затраты и ускорить проверку качества готовых изделий.