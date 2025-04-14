Создана импортозамещающая система контроля монтажа пластиковых окон

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Импортозамещающий программно-аппаратный комплекс для контроля качества оконных профилей — основного элемента пластиковых окон и дверей — разработали в Новосибирске. Система позволяет проводить измерения, выявлять дефекты и контролировать цвет, таким образом обеспечить и повысить качество оконных профилей, сообщили в пресс-службе Новосибирского областного инновационного фонда.
ПВХ-профиль — это основной элемент пластиковых окон и дверей, изготовленный из поливинилхлорида методом экструзии, с заданными формами и размерами сечения. По данным на 2024 год, в России производится до 750 тыс. тонн ПВХ-профилей в год. При классической схеме контроля качества на производстве отбирают образцы и проверяют их на соответствие размеру, цвету, наличие дефектов. При выявлении брака всю партию отправляют в утиль. Как отмечают разработчики, такая система очень дорогостоящая и трудоемкая. Разработанная в Новосибирске система позволяет снизить затраты и ускорить проверку качества готовых изделий.
«Программно-аппаратный комплекс — это интеллектуальная система, которая использует современные технологии 3D-сканирования, машинного зрения, включая искусственный интеллект, для обработки промышленных данных, автоматизации процессов контроля качества на промышленных предприятиях», — рассказали в пресс-службе.
Программно-аппаратный комплекс отслеживает соответствие размеров, отсутствие дефектов и цвета профиля на этапе производства в режиме онлайн. Он направлен на импортозамещение зарубежных систем контроля качества, отметили в фонде. Внедрение комплекса позволяет контролировать качество на промежуточных этапах производства, контролировать отклонения размеров, цвета профиля, быстро реагировать при появлении отклонений параметров изделия в потоке производства. Комплекс разработала новосибирская компания «ПИН — программная интеграция» при поддержке Фонда содействия инновациям.
В фонде добавили, что одним из основных преимуществ системы также является его способность интегрироваться с существующими автоматизированными системами управления технологическими и производственными процессами. «Это позволяет обеспечить полный цикл управления производственным процессом, начиная от контроля качества сырья и заканчивая готовой продукцией», — добавили в пресс-службе.