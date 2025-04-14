Как быстро обжаловать штраф за нарушение ПДД

Шаг 2: сделать скриншоты и вырезать фрагмент видео, которые станут доказательствами. Для этого нажмите на значок документа в правой части экрана и затем на «Просмотреть фото-видео» (понадобится подпись через ЭЦП). Заявка будет в обработке и через пару минут отобразятся доступные медиафайлы.