В Ангарске многодетной семье предложили подключить электричество за 3,2 миллиона

В Приангарье вот уже неделю обсуждают ситуацию, где многодетной семье предложили подключить электроэнергию за 3,2 миллиона рублей. Альтернатива была — дождаться 2029 года, тогда бы все работы провели в рамках инвестиционного проекта, а значит, бесплатно. Напомним, о произошедшем КП-Иркутск рассказали в региональном Отделении Народного фронта в Иркутской области.