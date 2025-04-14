В Ангарске многодетной семье предложили подключить электричество за 3,2 миллиона

В Приангарье вот уже неделю обсуждают ситуацию, где многодетной семье предложили подключить электроэнергию за 3,2 миллиона рублей. Альтернатива была — дождаться 2029 года, тогда бы все работы провели в рамках инвестиционного проекта, а значит, бесплатно. Напомним, о произошедшем КП-Иркутск рассказали в региональном Отделении Народного фронта в Иркутской области.
— В 2016 году 128 многодетным семьям выделили земельные участки вблизи поселка Стеклянка в границах лесного фонда без подъездных путей и коммуникаций. Только одна семья смогла возвести дом, к которому все еще невозможно подвести электроснабжение, — сообщалось тогда в пресс-службе.
После публикации произошедшим заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете. Во время проверки предстоит выяснить, насколько законно было предлагать такую цену за подключение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности действует в Иркутской области из-за непогоды.