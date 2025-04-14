Ильсур Метшин о проекте «Казань — город героев»: «Мы поддерживаем связь времен и поколений»

Через неделю будет запущен проект «Казань — город героев». Надеюсь, что казанцы его заметят. Это возможность приблизить к нынешним жителям наших героев, чьими именами названы казанские улицы. Мы привычно называем улицы Халева, Фаткуллина, но далеко не все знают, как выглядели эти люди, за что удостоены такой чести. И на сегодняшний день искусственный интеллект дает нам возможность оживить героев, рассказать про их подвиги. Знать и помнить этих людей должны все наши жители. Таким образом мы поддерживаем связь времен и поколений.