Ильсур Метшин о проекте «Казань — город героев»: «Мы поддерживаем связь времен и поколений»

В Казани запустят социальную рекламу «Казань — город героев», посвященную Дню Победы. На 159 электронно-цифровых рекламных поверхностях с помощью искусственного интеллекта «оживут» фотографии участников войны, в честь которых названы улицы столицы Татарстана. Договоренность об этом достигнута с медиагруппой РИМ в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на деловом понедельнике доложил начальник управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Аскар Багаутдинов.
Через неделю будет запущен проект «Казань — город героев». Надеюсь, что казанцы его заметят. Это возможность приблизить к нынешним жителям наших героев, чьими именами названы казанские улицы. Мы привычно называем улицы Халева, Фаткуллина, но далеко не все знают, как выглядели эти люди, за что удостоены такой чести. И на сегодняшний день искусственный интеллект дает нам возможность оживить героев, рассказать про их подвиги. Знать и помнить этих людей должны все наши жители. Таким образом мы поддерживаем связь времен и поколений.
В проекте будут представлены 86 героев. В их числе — Муса Джалиль, Михаил Девятаев, Василий Халев, Фарид Фаткуллин, Иван Кобяков и другие участники Великой Отечественной войны, родившиеся или жившие в Казани, чьи имена носят улицы столицы Татарстана. В акции будут задействованы все 159 цифровых экранов, установленных в городе.
Глава города поблагодарил рекламный бизнес за поддержку проекта: «Все с понимаем отнеслись. Это еще раз красноречиво демонстрирует, насколько мы едины и вместе гордимся подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне».