В Волгодонске определены победители конкурса на знание правил охраны труда

— Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Росатома и предприятий атомной отрасли, и путь совершенствования в области культуры безопасности — бесконечен. Поэтому мы традиционно уделяем приоритетное внимание этому направлению деятельности. Правильные, безопасные методы выполнения работ предотвращают несчастные случаи и травмы на рабочем месте, и вместе с этим повышают эффективность работы атомной станции. А умение оказывать первую помощь снижают последствия травматизма. Все участники конкурса смогли продемонстрировать глубокие знания и навыки в области охраны труда, но победили сильнейшие, — подчеркнул заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник отдела охраны труда Олег Ефименко.