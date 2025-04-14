В Волгодонске определены победители конкурса на знание правил охраны труда

В Волгодонске подвели итоги предварительного тура ежегодной корпоративной олимпиады на знание норм охраны труда среди сотрудников инженерных специальностей и рабочего персонала Ростовской АЭС.
Оценка знаний и навыков участников конкурса по охране труда проводилась комиссией во главе с главным инспектором атомной станции Игорем Собко. В состязании участвовали 22 сотрудника ключевых подразделений предприятия. Итоговый результат формировался исходя из количества верных ответов в тестировании, скорости выполнения заданий и качества практических действий по оказанию первой помощи на тренажере-роботе.
По результатам первого этапа соревнований победу среди инженерно-технических специалистов одержал ведущий инженер по управлению турбиной турбинного цеха № 1 — Андрей Вифлянцев, а среди рабочих профессий — старший машинист-обходчик турбинного цеха № 2 Вячеслав Булгаков.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
— Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Росатома и предприятий атомной отрасли, и путь совершенствования в области культуры безопасности — бесконечен. Поэтому мы традиционно уделяем приоритетное внимание этому направлению деятельности. Правильные, безопасные методы выполнения работ предотвращают несчастные случаи и травмы на рабочем месте, и вместе с этим повышают эффективность работы атомной станции. А умение оказывать первую помощь снижают последствия травматизма. Все участники конкурса смогли продемонстрировать глубокие знания и навыки в области охраны труда, но победили сильнейшие, — подчеркнул заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник отдела охраны труда Олег Ефименко.
Теперь «турбинисты» будут защищать честь Ростовской атомной станции в финале конкурса, в котором примут участие представители всех АЭС концерна «Росэнергоатом».
Отметим, что внедрение современных методов охраны труда и повышение культуры безопасности всегда находятся в фокусе особого внимания на предприятиях концерна.