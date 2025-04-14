Скульптуру «Аврора» в Краснодаре восстановят к маю этого года

Как сообщили в управлении государственной охраны памятников, завершить все работы на этом этапе планируется в мае 2025 года, в рамках разрешения на проведение реставрации.



Проект реализует компания «Красный ковчег». На месте установили специальный защитный бокс, в котором проводились основные работы по восстановлению. Уже завершена реставрация поврежденных листов металла, скульптуру очистили от загрязнений деликатным способом, не повредив структуру материала. Также проведены другие необходимые процедуры по сохранению внешнего облика композиции. Об этом пишут «Ведомости Юг».



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что параллельно в Краснодаре ведется подготовка к более масштабной реконструкции самого здания кинотеатра «Аврора». По плану, первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте должны быть завершены к концу 2028 года. Полный цикл реставрации, включая приспособление под современное использование, рассчитан на 39 месяцев с момента старта.



Согласно проекту, после обновления кинотеатр «Аврора» получит киноконцертный зал с эстрадой, выставочные пространства, обновленные лестницы и гардеробы, а также подземный уровень с девятью кинозалами, кафе и парковкой на 300 машиномест. В интерьере сохранят уникальные тропические растения, которые являются частью исторического облика здания.



Напомним, кинотеатр был возведен в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова. С 1981 года он официально признан памятником архитектуры регионального значения.